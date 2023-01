Rollstuhlbasketball: Jan Gans und der umgekehrte Wochenplan

Hallo, Jan, am Mittwoch geht´s bei Ihnen quasi um die Ecke gegen den RSV Lahn-Dill. Die obligatorische Frage: Ein besonderes Spiel für Sie?

Ach, ich bereite mich wie auch meine Teamkollegen auf diese Partie wie auf jede andere vor. Aber natürlich ist es schön, dass die Familie und viele Freunde und Bekannte am Mittwoch in der Halle sein werden. Ich freue mich auch deshalb darauf, weil der Rückweg vom Spiel dann nicht so weit ist. Normalerweise sieht meine Woche so aus, dass ich von Montag bis Mittwoch in Oppenrod bin und ab Donnerstag dann bis zum Spiel am Wochenende in Hannover. Dieses Mal ist das andersrum, mein Plan ist umgekehrt. Gerade bin ich noch in Hannover, weil wir ja am Sonntag noch in Essen gespielt haben.