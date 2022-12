RSV Lahn-Dill II will den Schwung mitnehmen

WETZLAR. Endspurt für den RSV Lahn-Dill II. An diesem Sonntag empfangen die Rollstuhlbasketballer in der Regionalliga Mitte die SFD Bad Kreunach in der heimischen Halle der Eichendorfschule in Dahlheim um 10 Uhr und 12 Uhr zum letzten Doppelspieltag 2022.