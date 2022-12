Skeleton: Tina Hermann und das Handy

Ahnt hier noch nicht, was gleich auf sie zukommen wird: Skeleton-Fahrerin Tina Hermann aus Eschenburg-Hirzenhain hat im ersten Lauf in Lake Placid großes Glück, dass ein in den Eiskanal gerutschtes Handy nicht zum Verhängnis wird. Am Ende steht die 30-Jährige aber erstmals in dieser Saison ganz oben auf dem Podest. (© dpa)