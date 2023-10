Tanzen: Philipp Feht ist mit Gala-Premiere sehr zufrieden

Herr Feht, wie war der Abend der Benefiz-Gala aus Sicht des Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar? Für uns als Schwarz-Rot-Club war der Abend vom gesellschaftlichen wie auch vom sportlichen Aspekt her gesehen ein erfolgreicher und schöner Abend. Für die Paare war es toll. Wie Artur Balandin schon während unserer gemeinsamen Moderation zwischen den Tänzen sagte, ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, eine solche Veranstaltung in Form eines Balls durchzuführen. Daher war es ein Ereignis für uns alle. Ein Event, das erfolgreich an den Leica-Ball anknüpft.

Sie sprechen den Leica-Ball an. Soll die Benefizgala quasi der Nachfolger des renommierten Turniers sein? Das Leica-Turnier als Titelturnier wird es so in der Form nicht mehr geben. Wir haben uns jetzt auf das Thema Tanzgala mit Benefiz-Charakter konzentriert. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der selbst auf Spenden und Zuschüsse angewiesen ist. Über die Tombola und die Anzeigenschaltung im Programmheft generieren wir Summen, die wir in der Region für die gute Sache weitergeben wollen. Die Wetzlarer Tanzgala ist das, was wir als Nachfolgeveranstaltung durchführen.

Wo sollen die Spenden der Benefizgala denn hingehen? Die Spenden gehen zum einen an das Down-Sportlerfestival, das im September zum ersten Mal in Wetzlar stattgefunden hat. Wir als Verein waren dort ebenfalls vertreten. Wir arbeiten zudem mit der Fröbelschule in Wetzlar zusammen, wo wir Tanzstunden anbieten. Und wir haben eine Kooperation mit dem KiFaZ, dem Kinder- und Familienzentrum in Dalheim, sowie mit verschiedenen Kindergärten in und um Wetzlar. Wie hoch die jeweiligen Spenden sein werden, steht jetzt noch nicht fest. Aber die gesamte Summe des Abends wird ausgeschüttet.

Wie viel Aufwand müssen die Ehrenamtlichen des Schwarz-Rot-Club betreiben, um ein solches Event zu planen, zu organisieren und durchzuführen? Wir haben uns Ende 2021 beim Tanzsportverband beworben und den Zuschlag erhalten. Jetzt, zwei Jahre später, geht das Event über die Bühne. Dahinter stecken Sponsoring, Hotelorganisation und noch viel mehr. Etwa, was die Tombola, die Halle, den Ablauf und die Wertungsrichter angeht. Da ist man ehrenamtlich einige Abendstunden mit beschäftigt. Auch mit dem Team, das man auf die Beine stellen muss. Zur Organisation gehören zudem Punkte wie die Einlasskontrolle oder das Rahmenprogramm. Das ist ein Aufwand, der von langer Hand geplant werden muss und spätestens ein Jahr vorher angegangen wird. Hotels können beispielsweise schnell ausgebucht sein. Der Feinschliff findet dann etwa vier bis fünf Wochen vorher statt.