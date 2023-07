Team Naunheim steigt in die 1. Hessenliga auf 

Beim abschließenden Liga-Wettbewerb in Bottendorf holen sich die Triathleten des Team Naunheim den zweiten Rang in der 1. Hessenliga der Männer. Die Frauen sichern sich den Aufstieg in die 1. Hessenliga. Unser Bild zeigt (hintere Reihe, von links): Tobias Rink, Moritz Hief, Jannis Janson, Dominic Schröer und Jan Werner; (vorne, von links) Jennifer Keiner, Emely Moos, Alisia Schüller und Katja-Rebecca Wiedemann. (© Michael Andrick )