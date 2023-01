Tina Hermann belohnt sich mit einem Ruhetag für Weltcupsieg

Freude über den 14. Weltcupsieg der Karriere: Tina Hermann lässt der Skeleton-Konkurrenz in Altenberg nicht den Hauch einer Chance. (© dpa)

Die Skeleton-Pilotin aus Eschenburg-Hirzenhain lässt der Konkurrenz auf ihrer Lieblingsbahn in Altenberg keine Chance. Am kommenden Freitag steht dort die WM-Generalprobe an.