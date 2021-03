Auch die Turner treffen sich digital

Die derzeitige Situation mit Kontaktbegrenzungen hat auch den Turngau Lahn-Dill den digitalen Weg wählen lassen. Zur ersten Sitzung zwischen dem Präsidium und den Verantwortlichen der Arbeitsgruppen versammelten sich 18 Personen vor ihren Laptops mit Webcams. Der Sprecher des Präsidiums, Roland Samsel, führte durch die Tagesordnung. Themen waren die anstehenden Veranstaltungen im ersten Halbjahr. Darunter sind Geräteturn-Wettkämpfe für Kinder und Senioren, Prellballturnier und Treffen des Freizeitbereiches. Die Teilnehmer entschieden, das Gau-Prellballturnier und die Gau-Seniorenmeisterschaft in das zweite Halbjahr zu verschieben. Abgesagt wurden alle Geräteturn-Wettkämpfe im ersten Halbjahr. Sofern sich die Situation ab Juli ändert, sollen Wettkämpfe angesetzt werden. Festgehalten wird an der Terminierung des Bergturnfestes für den 11. und 12. September. In welcher Form der Gauturntag - geplant für den 12. Juni in Bicken - stattfindet, richtet sich nach der im Sommer aktuellen Situation. Aktuelle Information sind unter www.tgld.de abzurufen. red/Foto: Turngau Lahn-Dill