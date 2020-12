Außergewöhnliche Ehrung als Motivation für Wetzlars Sportler

Jugendliche Nachwuchstalente des Jahres 2020:

Tom Stöber (TV Wetzlar Leichtathletik): Der mittlerweile 15-jährige Mittelstreckenläufer steigert seit 2015 kontinuierlich seine Leistungen, wurde unter anderem dreimal in Folge Vize-Hessenmeister über die 800 Meter. 2020 ist der Schützling von Trainer Michael Regiona für den Bundeskader NK2 nominiert worden.

Moritz Wrzesniewski TV Wetzlar Schwimmen): Seit 2016 schwimmt der 15-jährige Gambacher für den TVW, seitdem zeigt die Leistungskurve des 1,94-Meter-Hünen stetig nach oben - nicht zuletzt dank zehn Trainingseinheiten in der Woche. Bei Bezirks-, Hessischen und Süddeutschen Meisterschaften stand Wrzesniewski schon ganz oben auf dem Treppchen. Die Deutschen Titelkämpfe blieben ihm 2020 Corona-bedingt verwehrt.

Bastienne Gerlach (KSV Wetzlar): Mit acht Jahren warf die 13-Jährige die ersten Kugeln, über starke Leistungen bei Bezirks- und Hessenmeisterschaften schaffte es Scherekeglerin Gerlach 2019 zu den nationalen Titelkämpfen, wo sie Deutsche Meisterin im Paarkampf weiblich und Deutsche Mannschaftsmeisterin wurde.

Preis fürs Lebenwerk 2020: Lydia Bernhard (TV Waldgirmes): Seit 1960 ist die geehrte Kampfrichterin bei Leichtathletik-Meisterschaften auf regionaler und überregionaler Ebene. Die 79-Jährige ist Ehrenmitglied im Verein und Trägerin der Ehrennadel in Gold des Hessischen sowie Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Bernhard leitet überdies seit den 70er Jahren in Waldgirmes und seit 1985 auch in Wetzlar bis heute Übungsstunden im Bereich Wassergymnastik, ist seit 1977 Sportabzeichen-Prüferin und führt weitere Ehrenämter, auch außerhalb des Sports, aus.

Förderpreis für Jugendarbeit 2020: SV Wetzlar-Niedergirmes: Junger, dynamischer Sportverein, der den Fokus auf Integration legt.

Förderpreis für Seniorenarbeit 2020: Frauengymnastikverein Münchholzhausen: Gesundheitsorientierter Sport mit fester Zielgruppe Frauen, Altersdurchschnitt liegt bei 69.

Förderpreis für Umweltschutz 2020: Tennis-Club Wetzlar: Jahrelang hatte der Verein mit Stromkosten in Höhe von 12 000 Euro pro Jahr zu kämpfen, nun wurden alle Leuchtkörper im Gebäudekomplex hin zu LED ausgetauscht. Dazu wurde das gesamte Sportgelände energetisch saniert. (cha)