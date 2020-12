Jetzt teilen:

WETZLAR - In Zeiten geschlossener Sportanlagen ist Kreativität gefragt. Und so rufen der Hessische Turnverband (HTV) und die Hessische Turnjugend (HTJ) alle Vereine und ihre Mitglieder dazu auf, sich ihre Sportstätte nach Hause zu holen. Mit diesem Ziel wurde die Challenge "Back dir deine Turnhalle" gestartet, bei der sich alles um die kreative Gestaltung des eigenen Trainingsortes dreht. Jeder Teilnehmer kann online ein Foto einreichen, auf dem das Backwerk zu bewundern ist. Einsendeschluss ist der 13. Dezember um 12 Uhr. Die Gewinner, also die drei Bilder mit den meisten Likes und die Gruppe/der Verein mit den insgesamt meisten Likes, werden über ein Online-Voting ermittelt und am 17. Dezember bekannt gegeben.