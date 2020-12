Bieberer Handballer legen die Hände nicht in den Schoß

Carmen Hofmann lebt mit ihrem Mann sowie den 16, 14 und neun Jahre alten Kindern im Biebertaler Ortsteil Rodheim-BieberDie gebürtige Aschaffenburgerin zog es wegen des Studiums an der Gießener Justus-Liebig Universität nach Mittelhessen, inzwischen unterichtet die 45 Jahre alte Lehrerin die Fächer Sport, Mathematik und Biologie an der Clemens-Brentano-Europa-Schule in LollarIn ihrer Freizeit spielt sie Volleyball und nimmt hin und wieder an Volksläufen teil, außerdem ist sie Trainerin der Handball-Midis der KSG Bieber. (lew)