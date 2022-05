2 min

Boxen: Emir Ahmatovic hat Lust auf den nächsten Gürtel

Der Wetzlarer Schwergewichts-Profi kämpft am Samstagabend am Bieberer Berg in Offenbach um den WBC-Mediterran-Titel. Sein Gegner kommt aus Wiesbaden und ist nicht zu unterschätzen.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar