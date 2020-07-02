Donnerstag, 02.07.2020 - 16:30
5 min
Boxen: Willi Regenauer und sein DM-Titel 1962
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
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