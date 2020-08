Bronze für Tim Nissel

Jetzt teilen:

Einhausen/wetzlar (red). Der Wetzlarer Tim Nissel, der für die Radfahrvereinigung Kleinlinden startet, hat bei der Drei-Ländermeisterschaft (Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz) im Einzelzeitfahren in der Altersklasse U 15 Bronze geholt.

Die Veranstaltung im südhessischen Einhausen, an der über 100 Fahrer der Altersklassen U 11 bis U 19 teilnahmen, fand unter Einhaltung der notwendigen Hygieneauflagen statt und gab Anlass zur Hoffnung, dass die Laufende Radsportsaison - zumindest teilweise - stattfinden kann. Je nach Altersklasse musste der insgesamt 9,5 Kilometer lange Wendepunktkurs einmalig oder doppelt absolviert werden. Die Temperatur von um die 37 Grad und die permanente Belastung an der Leistungsgrenze verlangte dem Radsportnachwuchs dabei einiges ab.

Tim Nissel absolvierte den Kampf gegen die Uhr in 14:08 Minuten (Durchschnittsgeschwindigkeit: 40 km/h). Damit positionierte er sich in der Gesamtwertung der drei Bundesländer auf den dritten Rang. Innerhalb der Hessenwertung reichte das für den zweiten Platz hinter seinem Rivalen Louis Gentzik aus Fulda, der die Strecke in 13:43 Minuten absolvierte und die Gesamtwertung gewonnen hat. In der U 13 startet sein Bruder Jan Nissel, der die 9,5 Kilometer lange Strecke in 17:46 Minuten (Durchschnittsgeschwindigkeit: 32 km/h) absolvierte und Fünfter in der hessischen Wertung wurde.