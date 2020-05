Das macht Corona mit dem Sport

Das Coronavirus hat Mitte März den Spielbetrieb in Deutschland aus den Angeln gehoben. Foto: adobe.stock

MITTELHESSEN - Das Coronavirus hat Mitte März den Spielbetrieb in Deutschland aus den Angeln gehoben. Seitdem sind viele Entscheidungen gefallen, aber auch noch Fragen offen. Ein Überblick bis hinunter in die mittelhessischen Ligen.

Die 1. und 2. Bundesliga starten am 16. Mai mit Geisterspielen in den Rest der Saison 2019/2020, die bis zum 30. Juni dauern soll. Die Vereine der 3. Liga sind gespalten, das DFB-Präsidium entscheidet spätestens beim Außerordentlichen Bundestag am 25. Mai über Abbruch oder Fortsetzung der laufenden Runde. Bis auf Weiteres liegt der Spielbetrieb der Regionalliga Südwest auf Eis, am 12. Mai beraten die Clubs (u.a. der TSV Steinbach Haiger und der FC Gießen) über das weitere Vorgehen. Am 16. Mai will der Hessische Fußball-Verband entscheiden, wie es für die Mannschaften von der Hessenliga abwärts, in den Frauenligen und bei der Jugend weitergeht.

Am 21. April haben die 36 Proficlubs der 1. und 2. Bundesliga der Männer sowie die Drittligisten (Männer und Frauen) und die Jugend-Bundesliga die Saison 2019/2020 abgebrochen. Bereits am 18. März waren die beiden obersten deutschen Spielklassen der Frauen vorzeitig beendet worden. Der Spielbetrieb für alle Klassen und auf allen Ebenen in Hessen wurde am 13. März eingestellt. Gewertet wird überall nach der Quotientenregel.

Die Bundesliga der Herren will - Beschluss vom 27. April - bei einem Endturnier mit zehn Clubs in München die Saison 2019/2020 bis zum 30. Juni zum Abschluss bringen. Die Runde sowohl in der Bundesliga der Damen, in den zweiten Ligen bei Herren und Damen als auch in allen hessischen Spielklassen wurde Mitte März vorzeitig abgebrochen. In den Regionalligen sowie auf Landesebene gilt das Prinzip: Der Erstplatzierte der eingefrorenen Tabelle besitzt das Aufstiegsrecht, und es gibt keine Absteiger.

Der nationale Verband DVV hat am 12. März beschlossen, den laufenden Spielbetrieb von der Bundesliga bis hinunter zu den Regionalligen mit sofortiger Wirkung zu beenden. Auch in Hessen und im Nachwuchsbereich wird seitdem nicht mehr um Punkte geschmettert, geblockt, gebaggert und gepritscht. Meistertitel wurden flächendeckend nicht vergeben, von der Bundes- bis einschließlich hinab zur Landesliga gelten andere Auf- und Abstiegsregeln als von der Bezirksoberliga abwärts (nachzulesen unter hessen-volley.de).

Der American Football Verband Deutschlands (AFVD) hat am Freitag mitgeteilt, dass der Spielbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt ist. In der German Football League ist frühestens ab September an Partien unter Wettkampfbedingungen zu denken. Ab der 2. Liga abwärts hofft der Verband auf eine - wohl dann verkürzte - Saison im Herbst. Voraussetzung ist ein geordneter Trainingsbetrieb mit genügend zeitlichem Vorlauf.

Die Saison in den 1. und 2. Bundesligen ist am 9. April abgesagt worden. Ab diesem Samstag ist der Trainingsbetrieb unter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften auf den Plätzen in Hessen wieder erlaubt. Der Hessische Tennis-Verband hat für die eigentlich an diesem Wochenende startende Medenrunde auf Landes- und Bezirksebene einen Notfall-Zeitplan aufgestellt. Dieser sieht vor, dass ab 15. Mai Wettkämpfe stattfinden können. Die Aufstiegsregelung wird beibehalten, Absteiger wird es in dieser Saison aber nicht geben.

Die Bundesliga der Herren hat ihren Spielbetrieb bis zum 31. Mai ausgesetzt. Von der Damen-Bundesliga bis zu den untersten Spielklassen der Aktiven und im Nachwuchs ist die Runde 2019/2020 seit Mitte März vorzeitig beendet. In den heimischen Klassen gilt das Prinzip: Der Erstplatzierte und die Teams auf dem Relegationsplatz können nach oben, müssen aber nicht aufsteigen. Die Mannschaften auf den direkten Abstiegsrängen müssen runter, die Releganten nach unten bleiben in ihrer bisherigen Spielklasse.

In der 1. und 2. Bundesliga steht noch der letzte Playoff-Spieltag der laufenden Saison aus. Dieser könnte Ende August/Anfang September vor dem geplanten Beginn der neuen Runde ausgetragen werden, um die Meister zu ermitteln. Absteiger soll es nicht geben. Die Spielklassen von der Hessenliga abwärts hatten ihre Ligenwettkämpfe bereits im Februar, also vor der größeren Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland, planmäßig abgeschlossen.