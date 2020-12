Das perfekte Jahr kommt für Clara Hess erst noch

Clara Hess wohnt in Wetzlar und ist beim dortigen TVW Vereinsmitglied. Seit sie zehn Jahre jung ist, spielt sie BadmintonZwar macht sie auch im Tennis beim TC Naunheim eine gute Figur, aber nach zwei Jahren für beide Sportarten im Einsatz, entscheidet sie sich für das Badminton und das BLZ Mittelhessen. Die Rechtshänderin besucht die 12. Klasse der Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar. Nach ihrem Abitur möchte sie Wirtschaft studieren. Wenn Clara Hess mal nicht in der Sporthalle oder in einem Sport-Park zu finden ist, trifft sie sich mit Freunden. (tis)