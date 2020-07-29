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Mittwoch, 29.07.2020 - 17:00
6 min

Deutschlands neue Nummer eins im Schach

Alexander Donchenko führt als jüngster Spieler überhaupt Deutschlands Schach-Rangliste an und träumt schon jetzt von einer Spitzenposition in der Weltrangliste.

Das Brett, das für den 22-Jährigen die Welt bedeutet: Alexander Donchenko trainiert zu Hause. Foto: Hillgärtner

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Fotos
Das Brett, das für den 22-Jährigen die Welt bedeutet: Alexander Donchenko trainiert zu Hause. Foto: Hillgärtner

Das Brett, das für den 22-Jährigen die Welt bedeutet: Alexander Donchenko trainiert zu Hause. Foto: Hillgärtner

In der Hand ein Mitbringsel aus Korsika: Alexander Donchenko vor seiner stolzen Pokalsammlung. Foto: Hillgärtner

In der Hand ein Mitbringsel aus Korsika: Alexander Donchenko vor seiner stolzen Pokalsammlung. Foto: Hillgärtner

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ZUR PERSON

Alexander Donchenko wird am 22. März 1998 in Moskau geborn. Im Alter von vier Jahren kommt er mit seinen Eltern Anatoly und Irina Donchenko nach Gießen. Sein Vater ist ebenfalls ein erfolgreicher Schachspieler im Rang eines Internationalen Meisters, der bereits seit seinem Umzug für den Deutschen Schachbund antritt. Alexander Donchenko hat eine zehn Jahre ältere Schwester und hat die Liebigschule Gießen besucht, wo er 2015 sein Abitur ablegte. Seit 2018 ist er Schachprofi. Ab dem 1. August übernimmt der 22-Jährige die Spitzenposition der deutschen Rangliste. (zk)

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