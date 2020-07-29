Mittwoch, 29.07.2020 - 17:00
6 min
Deutschlands neue Nummer eins im Schach
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ZUR PERSON
Alexander Donchenko wird am 22. März 1998 in Moskau geborn. Im Alter von vier Jahren kommt er mit seinen Eltern Anatoly und Irina Donchenko nach Gießen. Sein Vater ist ebenfalls ein erfolgreicher Schachspieler im Rang eines Internationalen Meisters, der bereits seit seinem Umzug für den Deutschen Schachbund antritt. Alexander Donchenko hat eine zehn Jahre ältere Schwester und hat die Liebigschule Gießen besucht, wo er 2015 sein Abitur ablegte. Seit 2018 ist er Schachprofi. Ab dem 1. August übernimmt der 22-Jährige die Spitzenposition der deutschen Rangliste. (zk)
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