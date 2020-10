Die Schützen wollen es versuchen

Los geht´s! Christian Lauer hat mit dem SV Erdbach II am ersten Hessenliga-Wettkampftag frei und wird erst am 18. Oktober in die Runde starten. Die "Vierte" hat ihren Grundklassen-Wettkampf gegen Nanzenbach bereits als Fernduell vorgeschossen und mit 1373:1330 gewonnen. Archivfoto: privat