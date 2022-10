Drei Mannschaftskämpfe,drei Niederlagen

Jetzt teilen:

WETZLAR - Nichts zu holen gab es am vergangenen Spieltag für die heimischen Schachspieler sowohl in der Verbandsliga Nord als auch in der Landesklasse West.

Verbandsliga

In der Verbandsliga konnte sich bei der hohen 2:6-Niederlage der Schachfreunde aus Biebertal gegen den SK Marburg II lediglich Fabian Bietz sich in die Siegerliste eintragen. Andreas Barth und Frank Roeberg remisierten aber immerhin. Damit warten die Schachfreunde nach der dritten Runde immer noch auf einen Mannschaftssieg und müssen sich vorerst mit dem letzten Tabellenplatz begnügen.

Ergebnisse: Biebertaler Schachfreunde - SK Marburg II 2:6, SC Fulda II - SC König Nied 4:4, SV Oberursel II - SK Gründau 4:4, SVG Caissa Kassel - SC Fulda 3:5, SC Matt im Park Frankfurt - SC Bad Nauheim 4:4.

Landesklasse

Die lokalen Vertreter aus Biebertal und Braunfels mussten in der dritten Runde der Landesklasse West beide Niederlagen hinnehmen und haben sich vorerst am Tabellenende niedergelassen. Die Schachfreunde aus Braunfels, mit zweifachem Ersatz angetreten, mussten sich gegen den Dotzheimer Absteiger aus der Verbandsliga deutlich geschlagen geben, wobei kein Schlosstädter voll punkten konnte, lediglich fünf Remis durch Felix Hilgert, Maximilian Post, Mario Baumhackel, Hans-Peter Ewin und Joker Florian Pfeiffer schlugen zu Buche.

Abermals konnte die zweite Mannschaft der Biebertaler Schachfreunde keine komplette Mannschaft aufstellen und trat das Duell in Niederbrechen nur zu sechst an. Anders als in der vorgerigen Runde reichte es diesmal nicht zu einem knappen Sieg, man musste sich trotz dreier Siege durch Katharina Pralle, Julia Peschel und Kiyan Engert knapp geschlagen geben. Daneben schlug nur noch ein Remis von Finnegan Pralle zu Buche.

Ergebnisse: SV Lahn Limburg - Schachfreunde Wieseck Ergebnis nicht gemeldet, SG Hungen-Lich - Schachfreunde Erbach 3:5, Sabt Tus Dotzheim - Schachfreunde Braunfels 5,5:2,5, SG Turm Idstein - SK Stadtallendorf 2:6, SK Niederbrechen II - Biebertaler Schachfreunde II 4,5:3,5.