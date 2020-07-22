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Mittwoch, 22.07.2020 - 15:45
4 min

Einwurf: Über eine lange To-Do-Liste, große Ziele und ein Jubiläum

Alexander Fischer schreibt in seiner Wochenkolumne über die seltsame BBL-Pokal-Einteilung, die lange To-Do-Liste des EC Bad Nauheim, die Ziele von Siebenkämpferin Claudia Salman-Rath und den "100." des FC Burgsolms.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Gelungenes Treffen beim FC Burgsolms: (v. l.) Johannes Paal, Kapitän der ersten Mannschaft, Kassierer Jens Leidecker, Clubchef Stefan Weil, sein Stellvertreter Markus Haas, Ehrenvorsitzender Dieter Hagner, Schriftführer Peter Schmidt und Ralf Einlehner, der Leiter Spielbetrieb. Sie haben das Originalprotokoll der Gründungssitzung vor 100 Jahrenn und die Originalmitgliedskarte des Mitgründers Karl Berghäuser dabei. Foto: FC Burgsolms

Gelungenes Treffen beim FC Burgsolms: (v. l.) Johannes Paal, Kapitän der ersten Mannschaft, Kassierer Jens Leidecker, Clubchef Stefan Weil, sein Stellvertreter Markus Haas, Ehrenvorsitzender Dieter Hagner, Schriftführer Peter Schmidt und Ralf Einlehner, der Leiter Spielbetrieb. Sie haben das Originalprotokoll der Gründungssitzung vor 100 Jahrenn und die Originalmitgliedskarte des Mitgründers Karl Berghäuser dabei. Foto: FC Burgsolms

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