Emir Ahmatovic: Zauberwort für nächsten Titel heißt Ausdauer

Den Hauptkampf des Boxabends am 21. Mai in Offenbach bestreiten Lokalmatador Luca Cinqueoncie und der Bosnier Leon MaricSie streiten nicht nur um die vakanten WM-Titel der Verbände IBF und WBC, sondern der Offenbacher will auch seine drei Junioren-WM-Gürtel der IBO, WBF und GBU im Halbschwergewicht verteidigen. Insgesamt stehen zwischen 17.30 Uhr und kurz vor Mitternacht am Bieberer Berg elf Fights auf dem Programm. Formel-1-Reporter-Legende Kai Ebel und der bekannte Ringsprecher Mavro Eleftherios werden durch das Programm führen. Tickets gibt es unter dem Link https://www. eventim.de/eventseries/heimspiel-luca-rocky-cinqueoncie-junioren-boxweltmeisterschaft-wbcibfibo-3110825/. Die Veranstaltung wird live bei fight24 und fight24HD für den deutschsprachigen Raum übertragen, während für das Ausland über FITE gesendet wird. Zusätzlich gibt es die Main Card ab 22 Uhr live bei SPORT1 Extra. (red)