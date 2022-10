Fechter des TV Wetzlar räumen ab

So sehen Sieger aus: Clara Kanzliersch (l.) und Melissa Goode vom TV Wetzlar. (© TVW)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Beim zwölften Jugend-Pokal in Darmstadt ist dem Fechtnachwuchs des TV Wetzlar ein herausragender Turniererfolg gelungen. Bei den Säbeldamen in der Wettkampfklasse der U 13 sicherte sich Clara Kanzliersch den ersten Rang. Direkt dahinter folgte Melissa Goode. Ganz oben auf dem Siegertreppchen in der Altersklasse U 11 Herren stand Maximilian Hofmann. In der U 13 und U 15 war Samuel Schiller nicht zu schlagen. Den zweiten Rang in der U 15 nahm Hendrik Ess für sich in Anspruch. Etwas abgeschlagen, aber noch unter den ersten Acht erfolgreich, unterstrich Leo Palm als Sechster das gute Ergebnis für die Domstädter in der Gesamtwertung. Insgesamt nahmen an diesem Ranglistenturnier 240 Fechterinnen und Fechter für die Waffengattungen Degen, Florett und Säbel teil.