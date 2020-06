"Feuerwerk der Turnkunst" soll auch 2020/21 steigen

Jetzt teilen:

WETZLAR (am). Bei vielen Turn- und Sport-Begeisterten in der Region hat das "Feuerwerk der Turnkunst" Anfang/Mitte Januar einen festen Platz in der Jahresplanung. Denn einer von drei Gastspielorte in Hessen ist jeweils Wetzlar. Eine ausverkaufte Rittal-Arena künden vom großen Interesse in Mittelhessen, was zuletzt am 13. Januar unter Beweis gestellt wurde.

Doch wie sieht es für die Tournee 2020/21 mit dem Titel "Hard Beat" aus? "Wir alle haben das Ziel, die Tournee wie ursprünglich geplant zu spielen", teilt Geschäftsführer Wolfram Wehr-Reinhold vom Niedersächsischen Turnerbund mit. Am 29. Dezember soll der Auftakt der 34. Auflage wie gewohnt in Oldenburg starten. Der Auftritt in Wetzlar ist für den 21. Januar geplant.

Natürlich haben die Verantwortlichen um Wehr-Reinhold und Regisseurin Heidi Aguilar auch die Corona-Pandemie und mögliche Beeinträchtigungen im Blick. So haben sie drei verschiedene Szenarien entworfen. "Das erste Szenario: Die Tournee feiert am 29. Dezember 2020 wie geplant ihre Premiere. Sollte das aufgrund der Pandemie-Situation nicht möglich sein, verschieben wir die Tournee auf einen noch zu bestimmenden Zeitraum im Frühjahr. Und wenn selbst das nicht funktioniert, wird Hard Beat um ein ganzes Jahr verschoben."

Geld-zurück-Garantie

für verkaufte Karten

Besucher, die sich schon mit Karten für dem 20. Januar in Wetzlar eingedeckt haben, müssen sich keine Sorgen machen. "Wir bieten eine Geld-zurück-Garantie an. Alle Käufer von Tickets erhalten auf Wunsch sofort ihr Geld zurück, sollte ihnen der Ersatztermin nicht passen", betont Wehr-Reinhold.