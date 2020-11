"Finsterloh Finest"-Darter wollen aufsteigen

In der Darts-Kreisliga kämpfen aktuell sechs Mannschaften um den Aufstieg, davon vier aus dem Lahn-Dill-KreisSie heißen: "Alt Werdorf-Darts 2", "Irish Inn 2", Fish und Chips 2" und die "Finsterloh Finest." Dazu kommen aus Biedenkopf die beiden Teams "FC Kombach Darts 1" und "FC Kombach Darts 2". Alle Teams treten insgesamt viermal gegeneinander an. Vier Akteure in jedem Wettkampf sind nötig, um spielfähig zu sein. Offiziell war das Rundenende für den 11. Mai geplant, doch das könnte sich wegen Corona nun ändern. Die "Finsterloh Finest" tragen ihre Heimduelle immer dienstagabends im Clubheim des RSV Büblingshausen aus. (tis)