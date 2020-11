2 min

Fitnessstudios wollen über einstweilige Verfügung öffnen

Die Betreiber vieler Fitnessstudios wollen per Gericht erreichen, dass sie wieder öffnen dürfen. In Rheinland-Pfalz und Hessen sind entsprechende Anträge eingereicht, die in Wetzlar auf Zustimmung stoßen.

Von ps/cha