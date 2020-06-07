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Sonntag, 07.06.2020 - 21:00
4 min

Footballer der Wetzlar Wölfe hängen in der Luft

Was passiert in Zeiten von Corona mit einer Saison, die überhaupt noch nicht angefangen hat? Diese Frage stellen sich auch die Footballer der Wetzlar Wölfe. Der Verein plädiert für eine Verschiebung in das nächste Jahr - und nennt Gründe.

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Ob die Wetzlarer Wölfe (l.) in diesem Jahr noch einmal ins Spielgeschehen eingreifen, steht derzeit in den Sternen. Vorbereitet haben sich die Wetzlarer lange genug. Archivfoto: Martin Weis

Ob die Wetzlarer Wölfe (l.) in diesem Jahr noch einmal ins Spielgeschehen eingreifen, steht derzeit in den Sternen. Vorbereitet haben sich die Wetzlarer lange genug. Archivfoto: Martin Weis

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Ob die Wetzlarer Wölfe (l.) in diesem Jahr noch einmal ins Spielgeschehen eingreifen, steht derzeit in den Sternen. Vorbereitet haben sich die Wetzlarer lange genug. Archivfoto: Martin Weis

Ob die Wetzlarer Wölfe (l.) in diesem Jahr noch einmal ins Spielgeschehen eingreifen, steht derzeit in den Sternen. Vorbereitet haben sich die Wetzlarer lange genug. Archivfoto: Martin Weis

Spricht sich für eine Verschiebung der Saison 2020 aus: Kevin Kuhr von den Wetzlar Wölfen. Foto: Vicky Miebs

Spricht sich für eine Verschiebung der Saison 2020 aus: Kevin Kuhr von den Wetzlar Wölfen. Foto: Vicky Miebs

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