4 min

Footballer der Wetzlar Wölfe hängen in der Luft

Was passiert in Zeiten von Corona mit einer Saison, die überhaupt noch nicht angefangen hat? Diese Frage stellen sich auch die Footballer der Wetzlar Wölfe. Der Verein plädiert für eine Verschiebung in das nächste Jahr - und nennt Gründe.

Von Tim Straßheim Sportredakteur Wetzlar