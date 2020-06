"Geisterspiele sind nicht denkbar"

GFL-Ligasprecher via Videokonferenz: Carsten Dalkowski, gleichzeitig Präsident der Marburg Mercenaries. Screenshot: GFL

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg (red). Nach dem klaren einstimmigen Votum aller 16 GFL-Vereine für eine weitere Saisonplanung 2020 im American Football wird dieses Thema bei den Vereinen, den Fans und in den Foren heftig diskutiert. GFL Ligasprecher Carsten Dalkowski, gleichzeitig Präsident der Marburg Mercenaries, beantwortet die wichtigsten Fragen.

Einstimmig haben die Vereine die Ligaleitung in einer Videokonferenz aufgefordert, eine Saison 2020 zu planen. Vorher war von zehn von 16 GFL-Teams zu lesen, die gegen eine Saison 2020 wären. Woher kommt dieser Umschwung?

Zunächst hat es mich nach den letzten Wochen harter Arbeit sehr gefreut, dass alle 32 Bundesligavereine den Antrag an das AFVD-Präsidium auf die "Rahmenbedingungen Spielbetrieb GFL Herbst 2020" einstimmig angenommen haben. Es mussten Bedingungen geschaffen, gefunden und formuliert werden, die von allen Vereinen akzeptiert werden konnten. Ich glaube, dies ist uns mit diesem Papier geglückt. Damit haben wir alle möglichen Herausforderungen bei den Vereinen und Betriebsgesellschaften vor Ort berücksichtigt und doch die Geschlossenheit der Liga an sich gewahrt - auch wenn es Vereine geben sollte, die im Herbst nicht an einem geregelten Spielbetrieb teilnehmen können.

Die Vereine müssen sich bis zum 15. Juni entscheiden, ob sie spielen wollen oder nicht. Sanktionen soll es bei Nichtantritt keine geben, was passiert in diesem Fall mit der Lizenzgebühr?

Das Lizenzstatut bleibt in diesem Punkt unangetastet. Die GFL-Lizenz wird auch von keinem Verein zurückgegeben. Allein der Verzicht zur Teilnahme am Pflichtspielbetrieb soll bis zum 15. Juni erklärt werden. Insofern bleibt die Lizenzgebühr in vollem Umfang bestehen.

Gibt es eine Mindestteilnehmerzahl für die GFL und GFL 2?

Darüber sollen dann die Vereine abstimmen, die sich für die Teilnahme an einem möglichen Spielbetrieb im Herbst entschieden haben. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass alles ab vier Mannschaften gespielt werden kann.

Als Stichtag und "point of no return" für eine endgültige Entscheidung gilt der 26. Juli 2020. Was passiert, wenn Teams spielen möchten, das Kollision- oder Kontakttraining in deren Bundesländern dann aber noch nicht erlaubt sein sollte?

In dem Antrag zu den neuen Rahmenbedingungen ist dieser Fall angesprochen. Die Entscheidung für einen möglichen Spielbetrieb im Herbst soll dann unter den Beteiligten einstimmig erfolgen.

Gibt es Testkonzepte für die Spieler, Trainer und Verantwortlichen? Was passiert, wenn es während der Saison zu infizierten Beteiligten kommen sollte? Und was passiert, wenn dies vielleicht sogar erst nach absolvierten Spielen erkannt werden würden?

Wenn wir eins in dieser Krise gelernt haben, dann das wir keine Vorab-Entscheidungen über die Entwicklungen in der Zukunft treffen können. Die Vorgaben werden allein von der Entwicklung der Pandemie und der Reaktionen der Regierungen und Behörden gesteuert. Wir können (leider) immer nur darauf reagieren.

Wird Sport1 Spiele der sechswöchigen Saison plus Playoffs übertragen?

Sobald die Teilnehmer der Herbstliga feststehen, werden wir sicherlich auch mit unserem Partner Sport1 über mögliche Übertragungen sprechen.

In Weißrussland wurde trotz Corona-Krise die Fußballsaison fortgesetzt, in Polen und Ungarn sind Spiele mit Zuschauern unter Einhaltung von Abstandsregeln ab sofort erlaubt und auch die Fußball-Bundesliga plant für den Saisonstart 2020/21 mit eingeschränkten Zuschauerzahlen. Wie sind hier die Überlegungen der GFL?

Die vorgeschlagenen Rahmenbedingungen sehen vor, dass neben den sportlichen und medizinischen Aspekten auch die Wirtschaftlichkeit eines Spielbetriebs vor dem Ligastart im Herbst sehr genau geprüft wird. Geisterspiele sind in der GFL nicht denkbar. Sicherlich sind aber in den meisten Bundesliga-Stadien gewisse Hygiene-Konzepte umsetzbar. Sobald aber die Kosten/Nutzen-Relation zu stark beeinträchtigt wird, muss man vielleicht auch hier irgendwann sagen: dann geht es halt nicht.

Wenn gespielt wird, wird auf jeden Fall mit reduzierten Zuschauerzahlen zu rechnen sein. Könnte da ein kostenpflichtiger Livestream eine mögliche Kompensation sein?

Das wäre ebenfalls eine Diskussion für die Zukunft, unter den aktuellen Bedingungen in der GFL kann ich mir das aber noch nicht vorstellen.

Zum Abschluss die Frage an den Präsidenten der Marburg Mercenaries: Wie sieht dort die Planung aus, wird es Spiele mit Zuschauern im Georg-Gaßmann-Stadion geben?

Wir werden alles daransetzen, in diesem Jahr GFL-Football im Georg-Gaßmann-Stadion ermöglichen zu können. Sobald wir die sportlichen und medizinischen Hürden meistern können, werden wir auch eine Lösung für die wirtschaftlichen Herausforderungen finden.