Günter Glasauer zu Olympia 1972: "Sofort abbrechen müssen"

Günter Glasauer, geboren am 31. März 1948 in Wetzlar, spielte zunächst Fußball bei Eintracht Wetzlar, trainierte dann aber auch als Leichtathlet beim TV WetzlarDer anfängliche Speyerer Lehrer für Sport und Geografie (1976-1982) wurde Hessenmeister bei der Jugend und Deutscher Junioren-Meister sowie 1972 Dritter bei der DM der Aktiven im SpeerwurfBei Olympia in München schied er mit 73,12 Meter als Neunter in seiner Vorrunden-Gruppe im Vorkampf aus. Nach Ende seiner aktiven Karriere war Glasauer lange Jahre der Macher der Basketball-Abteilung des TSV Speyer und bildete von 1982 bis 2008 als Studiendirektor und Fachleiter für Sport am Staatlichen Studienseminar für Gymnasien in Speyer Sportreferendare aus. Mit 55 Jahren schloss er eine Dissertation erfolgreich ab, seit 2011 lebt der vierfache Vater mit seiner zweiten Ehefrau Dr. Dorothea Thimm in der Nähe von Wien. (vsch)