Gürsch gewinnt Triathlon in Griesheim

GRIESHEIM - Beim 14. Short-Track-Triathlon in Griesheim startete die zweite Mannschaft des Team Naunheim in die Saison der 5. Hessenliga. Erfolgreichster Naunheimer Starter war bei bei diesem Wettbewerb Karsten Gürsch, der als Gesamt-Siebter die Wertung der M 45 gewann.

Das Programm des Short-Track-Triathlon in Griesheim umfasste 500 Meter Schwimmen, 19 Kilometer Radfahren und den abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf. Karsten Gürsch schaffte das Schwimmen im Hallenbad Griesheim in 9:19 Minuten, durchfuhr die zwei Radrunden in 28:21 Minuten und lief den Fünfer über ebenfalls zwei Runden durch den angrenzenden Wald in 20:49 Minuten. Mit der Gesamtzeit von 1:00:19 Stunden überzeugte er als Gesamt-Siebter und Schnellster M 45-Starter.

Thorsten Schnitker schnappt

sich Rang zwei in der M 50

Gut hielt sich auch Thorsten Schnitker mit 1:03:20 Stunden (8:27/31:19/21:28). In der M 50 platzierte er sich als Zweiter. Tim Mendez-Alonso belegte nach 1:11:31 Stunden in der M 40 den sechsten Platz. Stanley Schenk (1:17:07) folgte als Siebter der M 35. Lars Schenk (1:16:42) schaffte in der U 18-Wertung den dritten Platz.

Team Naunheim II startet mit Rang sechs in die Saison

Nach dem ersten Liga-Wettbewerb liegt die zweite Mannschaft des Team Naunheim in der 5. Hessenliga auf dem sechsten Platz.

Im offenen Short-Track-Triathlon über die gleichen Distanzen belegte Martin Gniza vom Team Naunheim mit 1:13:03 Stunden den siebten Platz in der M30.