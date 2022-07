Handballer beachen wieder in Langgöns

Spaß im Sand - und auch ein klein wenig sportlicher Ehrgeiz - stehen für die Beachhandballer in Langgöns auf der Agenda. Archivfoto: Imme Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANG-GÖNS - Lang-Göns (red/lew). Im vergangenen Jahr wurde er eingeweiht, der "Long Gies Beach". Und auch 2022 treffen sich viele heimische Handballer wieder in Sand an der Langgönser Karl-Zeiss-Sporthalle, um in - hoffentlich - sommerlicher Atmosphäre und bei ausgelassener Stimmung das kleine Runde ins Eckige zu befördern.

Am Samstag um 12.30 Uhr startet das vom TSV Lang-Göns organisierte "Beachhandball Masters", zu dem sich insgesamt elf Mannschaften angemeldet haben und sich zunächst in Gruppenspielen über jeweils 13 Minuten Spielzeit duellieren werden, bevor ab 18.20 die Halbfinals und Platzierungspartien anstehen.

Mit von der Partie sind Jungs und Mädels vom Gastgeberverein, der benachbarten HSG Kleenheim-Langgöns, der HSG Dilltal, des TSV Griedel, der HSG Linden und des TV Hüttenberg, die zu Teams mit so klangvollen Namen wie "Dill Apachen", "Team Layla, schöner, jünger, geiler", "TV Handkäs", "Beachtaler - Volles Rohr und Halleluja", "Bizeps Bitches" oder "TSV 3,8 im Schacht" zusammengefunden haben. Die Richtung ist also vorgegeben: Es geht in erster Linie um die Gaudi - was sich die Ballwerfer nach all dem Stress einer außergewöhnlich langen Saison auch durchaus mal verdient haben.