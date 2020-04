Heimische Reitsportvereine hoffen noch auf viele Veranstaltungen in diesem Jahr

"Die Pferde müssen bewegt werden. Wer es gewohnt ist alleine zu reiten, der macht so weiter", beschreibt Sybille Kramer, die Geschäftsführerin des Bezirksreiterbundes Lahn-Dill, die Alltagssituation im Reitsport. Doch neben den Turnieren nimmt die Ausbildung von Pferd und Reiter einen Großteil der Aktivitäten dieser Sportart ein. Und dabei gibt es einige Einschränkungen durch die Corona-Krise. Diese können nicht nur von Bundesland zu Bundesland differieren, hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) festgestellt. Unterschiede gibt es auch von Verein zu Verein. So lässt der RFV Wetzlar "alle Unterrichtsstunden mit unseren Schulpferden auf zunächst unbestimmte Zeit ausfallen". Das gelte auch für alle Voltigierstunden. Der RFV Horlofftal Hungen hat ebenfalls mitgeteilt, "dass das Volti-Training bis auf Weiteres pausieren wird und muss". Gleichzeitig weisen die Hungener darauf hin, dass die Hallen dennoch "zu den normalen Trainingszeiten belegt" würden, um in diesen Zeiten die Voltigier-Pferde zu bewegen.

Für das Reittraining dürfen maximal vier Reiter mit ihren Pferden in die Halle. Dies ist versehen mit dem Zusatz, dass dabei keine fremden Personen, mit Ausnahme des Reitlehrers, in der Halle erlaubt sind. Hierbei wird von der üblichen Grundfläche der Reithallen von 20 auf 40 Metern ausgegangen. "In größeren Reithallen und auf größeren Plätzen sind entsprechend mehr Pferde zugelassen", sagt Robert Kuypers, der Geschäftsführer des Pferdesportverbands Hessen (Dillenburg).

Allerdings dürfen in diesen Tagen keine fremden Reitschüler mehr auf die Anlagen. "Das bewirkt für manche Anlagen massivste Einschränkungen", weiß Christian Dahl vom Bezirksreiterbund Oberhessen Mitte, dass etliche Reitlehrer derzeit erhebliche finanzielle Sorgen plagen. Denn auch die von den Verbänden angebotenen (und finanzierten) Lehrgänge fallen flach. (am)