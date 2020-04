Hessischer Basketball-Verband schickt Schreiben an Vereine

Jetzt teilen:

Wetzlar (chn/tis). Von der 2. Basketball-Bundesliga bis zur Kreisliga fallen in der Saison 2019/2020 keine Körbe mehr. Auch der Hessische Basketball-Verband (HBV) erklärte die Spielzeit Mitte März aufgrund der Corona-Krise für beendet. Die Verantwortlichen froren die Tabellen ein.

Bislang unklar waren demnach die Modalitäten zu den Auf- und Abstiegsregelungen. Hier scheint sich nun mittlerweile aber etwas zu bewegen. In dieser Woche schrieb das Präsidium des Verbands die Vereine an und bat darum, sich bis zum 4. April zu melden und zu signalisieren, ob sie prinzipiell für die kommende Runde an der Spielbetriebsteilnahme in einer nächsthöheren Liga, in der bisherigen Klasse oder in mindestens einer Etage weiter unten interessiert sind. Das alles braucht den Landesligisten TV Wetzlar wohl nicht interessieren: Die Domstädter beendeten die Runde auf Rang sechs und lagen damit im gesicherten Mittelfeld. Meister war schon vor Abbruch der TV Lich II geworden, so dass auch hier Klarheit herrschen sollte. Die Bierstädter würden den Aufstieg in die Oberliga gerne wahrnehmen.