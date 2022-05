Hochklassiger "Tanz in den Mai"

In Wetzlar werden auch Deutsche Meister gekürt: Den Titel holen am Ende David Jenner und Elisabeth Tuigunov. Foto: Chantal Rahaus

WETZLAR - Die Stadthalle in Wetzlar wurde im Rahmen der Traditionsveranstaltung "Tanz in den Mai" zum Austragungsort von zwei Deutschlandpokalen und einer Deutschen Meisterschaft - und damit hochklassigem Wettkampsport.

Pünktlich um 13 Uhr startete der Schwarz-Rot-Club Wetzlar den Deutschland-Pokal der Senioren II Latein mit 24 Paaren. Zum dritten Mal in Folge holten sich Benjamin Eiermann und Tina Zettelmeier aus Weinheim den Sieg in dieser Sektion. Alexander und Marina Engel wurden Zweite, und wie im Vorjahr folgten Julian und Brigitte Heubeck auf dem dritten Platz.

Das anschließende Turnier der Senioren III Latein wurde von den Vizemeistern des Vorjahrs, Rolf und Iris Pernant, gewonnen. Silber ging an Andreas Krause und Karin Saleina. Platz drei ertanzten sich Markus Völker und Wilhelmine Wolff, welche neu im Finale dabei waren. Insgesamt waren 21 Paare am Start.

Abschließend fand die Deutsche Meisterschaft in der höchsten Klasse statt. Mit dem zweiten Platz in allen Standardtänzen und dem Sieg in der Lateinsektion verteidigten David Jenner/Elisabeth Tuigunov ihren Titel in der Kombination, also über zehn Tänze. Eindeutig war auch das Ergebnis der zweitplatzierten Nikita Goncharov und Alina Siranya Muschalik. Sie siegten in Standard und kamen auf einen dritten Platz in der Latein-Sektion. Mikael Tatarkin/Anja Pritekelj wurden Dritte in der Standardsektion und Zweite in den Lateintänzen, wodurch sich der Bronze-Rang ergab. Wie zuvor bei den Senioren gab es auch in der Hauptgruppe einen kleinen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr: 19 Paare waren mit von der Partie.

Paare verzichten auf Zuschüsse und beteiligen sich so an Spendensumme

Die Paare genossen das Tanzen vor Publikum und zu Livemusik in der Stadthalle Wetzlar und beteiligten sich durch den Verzicht ihrer Trainingskostenzuschüsse an der Spendensumme für Tanz- und Flüchtlingsprojekte in Deutschland. Der Schwarz-Rot-Club widmete die Veranstaltung in diesem Jahr den Geschehnissen in der Ukraine.