Hüttenberger Schütze Willi Jung siegt bei Bezirksmeisterschaft

Willi Jung vom SV Hüttenberg trifft in Erdbach am besten. Foto: Dieter Pfeiffer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (pff). Treffsicherster Schütze der Bezirksmeisterschaft in der Disziplin Sportgewehr Auflage 50 Meter, die in Erdbach ausgetragen wurde, ist Willi Jung vom SV Hüttenberg gewesen, der sich mit 305,6 Ringen den Titel in der Seniorenklasse IV holte. Er setzte sich hauchdünn gegen den Eisemrother Willi Blieder durch, der auf 305,5 Zähler kam. Den zweiten Sieg für die heimischen Farben holte Bernd-Uwe Denz vom SV Waldsolms in der Seniorenklasse I mit 302,6 Ringen vor Uwe Wüstenhöfer (295,9) vom SV Ehringshausen-Dillheim.

Ergebnisse

Sportgewehr Auflage 50 m

Senioren I: Mannschaft: Erdbach (860,7 Ringe). - Einzel: 1. Bernd-Uwe Denz (302,6/ Waldsolms), 2. Uwe Wüstenhöfer (295,9/Ehringshausen-Dillheim), 3. Dirk Michel (294,1), 4. Michael Beul (292,0), 5. Heinz Schneider (274,6/alle Erdbach).

Seniorinnen I: 1. Brigitte Klaas (283,6/Herborn).

Senioren III: Mannschaft: 1. Eisemroth 1 (911,2), 2. Eisemroth 2 (896,4), 3. Simmersbach (890,2), 4. Hüttenberg (887,5), 5. Herborn (831,6). - Einzel: 1. Wolfgang Gümbel (296,6/Eisemroth), 2. Erwin Zörb (291,0/Hüttenberg).

Seniorinnen III: 1. Renate Netz (296,1/Eisemroth), 2. Annelie Schöndorf (270,4/ Herborn).

Senioren IV: 1. Willi Jung (305,6/Hüttenberg), 2. Willi Blieder (305,5), 3. Dieter Kunz (304,6), 4. Wolfgang Emmel (301,1), 5. Klaus Netz (300,6), 6. Erich Schulewski (299,2), alle Eisemroth, 7. Klaus Emmerich (298,4/Simmersbach), 8. Arno Merz (294,2/Herborn), 9. Manfred Brambach (270,2/Ehringshausen-Dillheim), 10. Manfred Kessler (267,0/Herborn).

Senioren V: 1. Irmtraud Franzkowiak (296,9), 2. Otto Wagner (294,9), beide Simmersbach, 3. Udo Wehbrink (290,9/Hüttenberg).