Julia Ponkratz fährt in Sachsen aufs Podest

MÜLSEN/WETZLAR-NIEDERGIRMES - Mülsen/Wetzlar-Niedergirmes (red). Beim zweiten Lauf der Rotax-Max-Clubsport-Meisterschaft im sächsischen Mülsen ist Julia Ponkratz aufs Podest gefahren. Die Kart-Fahrerin aus Niedergirmes startete diesmal in der Klasse der Senioren und konnte sich so mit Teilnehmern der Rotax-Europameisterschaft messen.

Nach vielversprechenden Trainingsläufen sicherte sich Ponkratz beim Qualifying den dritten Startplatz. Im ersten Rennen musste die 19-Jährige nur beim Start kurzzeitig ihre Position verteidigen, festigte aber schon nach einer halben Runde ihren dritten Rang wieder. Sie kämpfte hart, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren, musste sich am Ende aber den beiden Europameisterschaftsfahrern geschlagen geben.

Beide Rennläufe

nach ähnlichem Muster

Den zweiten Lauf begann die Wetzlarerin also auch vom dritten Startplatz - und es zeigte sich das gleiche Bild wie beim ersten Durchgang: kurze Verteidigungsphase nach dem Start, Behauptung des dritten Platzes, Anschluss an die Spitze halten. Auch im zweiten Rennlauf war es ein ungefährdeter dritter Rang für Julia Ponkratz. Und dadurch hieß es am Ende in der Tageswertung: Rang drei und somit auf dem Podest.

Wenn es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, findet dann im September der nächste Meisterschaftslauf im Baden-Württembergischen Bopfingen statt.