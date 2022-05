Julia Schallau erkämpft sich die Silbermedaille

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Mit dem zweiten Rang in der Gesamtwertung der Frauen trumpfte Julia Schallau vom Team Naunheim im Rahmen des Radklassikers Eschborn-Frankfurt beim Skoda-Velotour-Classic über 100 Kilometer auf.

Bevor die Elite an den Start zum hart umkämpften Radrennen durch den Taunus ging, hatten am 1. Mai über 6000 Hobby-Radler Gelegenheit, auf der Originalstrecke über 100, 88 oder 40 Kilometer ihre Kräfte zu messen. Die 100 Kilometer mit ihren 1700 Höhenmetern und dem berüchtigten Mammolshainer Berg mit bis zu 23 Prozent Steigung nahmen auch 16 Athleten des Teams Naunheim in Angriff. Unterstützt wurden sie auf dem schwierigen Kurs über den Feldberg durch zahlreiche Zuschauer, die entlang der Strecke für Stimmung sorgten.

Die herausragende Leistung der Domstädter Radler schaffte über die 100 Kilometer Julia Schallau. Hinter Laura Tibitanzi (2:43:21) erkämpfte sie die zu den weltweit stärksten Zwift-Fahrerinnen zählende Julia Schallau mit ebenfalls herausragenden 2:44:34 Stunden den zweiten Rang im Gesamt-Klassement der Frauen. Erst über sieben Minuten später erreichte Tina Büttner (Lützelbach, 2:51:56) den dritten Rang. Auch in der Bergwertung distanzierten Tibitanzi (28:36 Minuten) und Schallau (29:38) ihre Konkurrentinnen. Gestoppt wurde hier die Zeit auf einer über elf Kilometer führenden und mit 500 Höhenmetern gespickten Strecke hoch zum Feldberg.

Stark präsentierten sich auch Jenny Keiner, die nach 3:28:56 Stunden in der Frauen-Hauptklasse den 16. Platz erreichte, Nadine Markowski mit 3:40:06 Stunden (43. Masters 1) sowie Martina Kunze mit 3:28:56 Stunden als 26. der Masters-3-Wertung.

Die Männer des Team Naunheim führte Sven Weisser mit 2:44:15 Stunden (63. Masters 1) vor Tobias Philip Rink mit 2:47:53 Stunden (68. Männer-Hauptklasse) und Jannis Janson (2:52:59/137. Masters 1) an. Zeitgleich in 2:53:50 Stunden überfuhren Julian Schepp (142. Masters 1) und Karsten Gürsch (65. Masters 2) die Ziellinie. Unter der Drei-Stunden-Grenze blieb zudem Hendrik Jahn (2:56:13/88. Masters 2).

Weitere Ergebnisse

Männer-Hauptklasse: Lukas Trümper (3:19:17) - Masters 1: Jens Hubert (3:10:38), Michel Andrick (3:14:54), Johannes Hohmann (3:19:57) - Masters 2: 257. Mario Hegedüs (3:13:06) - Masters 3: Thorsten Keiner (3:10:54).