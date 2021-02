Katrin Grabowski: Mit großer Ruhe ins kleine Ziel

Katrin Grabowski ist 15 Jahre alt, lebt im Lahnauer Ortsteil Waldgirmes, engagiert sich in ihrer Heimatgemeinde im Kinder- und Jugendbeirat und besucht die zehnte Klasse der Herderschule in GießenNach ersten sportlichen Gehversuchen in der Leichtathletik-Abteilung des TV Waldgirmes kam sie als Zehnjährige über die Ferienspiele zum Sportschießen, übte dieses zunächst bei der SG Lahnau aus und wechselte im vergangenen Jahr zum SV Steindorf2020 wurde die junge Luft- und inzwischen auch Kleinkaliber-Gewehrschützin in den Landeskader 2 aufgenommen und stieg nun in den LK1 auf. (lew)