2 min

Kegeln: KSV Wetzlar eröffnet Hessenliga-Saison mit Derbysieg

Der KSV Wetzlar zeigte am ersten Spieltag der neuen Kegel-Saison, dass er seine Bahnen in der Corona-Pause gut in den Griff bekommen hat - mit einem Derbysieg gegen Aufsteiger M 85 Mittelhessen II.