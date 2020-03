Kelterei Heil sagt Apfellauf ab

Jetzt teilen:

Weilmünster-Laubuseschbach (red). So schnell kann es gehen: Noch vergangene Woche ließ die im Weilmünsterer Ortsteil Laubuseschbach (Kreis Limburg-Weilburg) ansässige Kelterei Heil auf Nachfrage verlauten: "Momentan sind wir noch optimistisch und hoffen, dass wir den Apfellauf in drei Monaten veranstalten können." Nur wenige Tage später heißt es nun auf der Homepage des Laubuseschbacher Unternehmens: "Das Coronavirus breitet sich immer rasanter aus, und so sehen wir uns leider gezwungen, den Apfellauf am 14. Juni abzusagen."