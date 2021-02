Kevin Hoxhallari möchte TV Wetzlar wieder nach oben führen

Kevin Hoxhallari stammt aus Wetzlar und wohnt noch immer in der Domstadt. Mit zwölf wechselt er vom TVW ins Basketball-Leistungszentrum nach Gießen, später läuft er in der Jugend- und Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) auf. Mit 15 folgt das Debüt für die Herren des VfB Gießen, mit 17 Jahren für die Gießen Pointers in der Regionalliga. Mit 19 kehrt er nach Wetzlar zurück, ehe er sich 2019 dem TSV Butzbach anschließt. Aktuell absolviert Kevin Hoxhallari eine Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann, anschließend möchte er noch einmal studieren. In seiner Freizeit schaut er gerne Basketball ("Ich ziehe mir alles rein, was im TV oder im Internet läuft) oder verbringt Zeit mit der Familie und Freunden. (tis)