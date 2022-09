Lahnau feiert Meisterschaft mit der Sportpistole

Jetzt teilen:

LAHNAU - Schon vor dem letzten Rundenwettkampf standen die Lahnauer Sportpistole-Schützen als Meister der Oberliga West fest. Das Abschlussduell bei der SG Ettingshausen-Seenbachtal wurde klar mit 4:1 Punkten und 1090:1055 Ringen gewonnen.

Bei Lahnau entschieden die von eins bis drei gesetzten Felix Hollfoth (289:273), Andrea Hollfoth (268:264) sowie Udo Wengenroth (269:248) ihre Duelle gegen Panagiotis Tzallas, Elke Becker und Dieter Paul für sich, den Ehrenpunkt für die Gastgeber erzielte auf Position vier Jan-Simon Zimmer (270:264) gegen Heinz Kraft. Der Mannschaftszähler ging an Lahnau mit 45 Ringen Vorsprung.

Der SV Lich behielt in Simmersbach mit 4:1 und 1071: 1071 die Oberhand und rückte dadurch noch auf den zweiten Tabellenplatz vor. Echzell besiegte auf eigener Anlage Wißmar mit 4:1. Schlusslicht Mademühlen war zwar in Wehen mit 5:0 erfolgreich, steigt aber dennoch zusammen mit Simmersbach in die Bezirksliga Lahn-Dill ab. Wehen muss in die Relegation, Meister Lahnau nimmt am Aufstiegskampf zur Hessenliga teil. Sieger der Einzelwertung wurde der Lahnauer Felix Hollfoth mit einem Wettkampfschnitt von 290,4 Ringen vor seiner Teamkollegin Andrea Hollfoth (283,0).