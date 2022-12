Lahnauer Schützen holen einen Sieg

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Luftpistolen-Schützen der SG Lahnau haben am dritten Wettkampftag der Hessenliga, der in Dasbach und Windecken ausgetragen wurde, eine Gegegnung gewonnen, eine weitere ging verloren. Einen spannenden Kampf lieferte derweil Kölschhausen in Oberliga West auf eigener Anlage Spitzenreiter Momberg. Drei der vier Duelle wurden erst durch die jeweils letzte Zehnerserie entschieden. Letztlich mussten sich die Kölschhäuser mit 1:4 Punkten und 1436:1439 Ringen klar unter Wert geschlagen geben.

Hessenliga

Erster Gegner der Lahnauer war Nieder-Florstadt, das mit 4:1 und 1749:1771 besiegt wurde. Auf den Positionen eins, drei und vier setzten sich Felix Hollfoth (366:364), Brigitte Moser (351:350) sowie Udo Wengenroth (351:343) jeweils gegen die Nieder-Florstädter Maximilian Sonsalla, Martin Lexa und Jessica Kraft durch. Auf Setzplatz zwei musste Andrea Hollfoth (355:355) ins Stechen, das sie mit einer Acht gegen eine Sieben gegen Wolfgang Kraft für Lahnau entschied. Der an fünf gesetzte Lahnauer Stefan Krauskopf (326:259) gab sein Treffen gegen Matthias Jerke ab.

Zweiter Gegner war Hettenhausen, der mit 3:2 und 1812:1752 knapp die Oberhand behielt. Nur Felix Hollfoth (373:369) und Brigitte Moser (363:361) gewannen ihre Duelle für Lahnau auf den Positionen eins und drei gegen Stephan Trippel und Kai Rulischek, während die an zwei, vier und fünf gesetzten Andrea Hollfoth (352), Udo Wengenroth (338) sowie Stefan Krauskopf 326:362) gegen Stefan Grohmann, Stefan Bauer und Uwe Reuß das Nachsehen hatten.

Weitere Ergebnisse: Dasbach - Nieder-Florstadt 2:3, Rückingen - Windecken 1:4, Dasbach - Hettenhausen 3:2, Rückingen - Klein-Welzheim 5:0, Klein-Welzheim - Weitershain 4:1 und Windecken - Weitershain 5:0. - Tabelle: 1. Dasbach (20:10/10861/10:2), 2. Hettenhausen (17:13/ 10798/10:2), 3. Windecken (20:10/10775/8:4), 4. Nieder-Florstadt (16:14/10811/ 8:4), 5. Lahnau (15:15/10589/ 6:6), 6. Rückingen (16:14/ 10677/4:8), 7. Klein-Welzheim (10:20/10498/2:10), 8. Weitershain (6:24/10307/ 0:12).

Oberliga

Auf Setzplatz eins schossen Marlon Rink (362:362) vom SV Kölschhausen und der Momberger Fabian Lotter unentschieden. Mit 87:93 aus den letzten zehn Schuss verlor der Kölschhäuser sein Treffen. Auch sein Vater Thomas Rink erzielte auf Position zwei ein Remis mit 365:365 Ringen gegen Nicolas Müller. Mit 92:96 ging auch dieser Einzelpunkt an Momberg. Markus Metz (359:362) unterlag Markus Staufenberg nur ganz knapp. Nur auf Position vier punktete Thorsten Schütz (350:350) für Kölschhausen gegen Anja Frimmersdorf dank der letzten Zehnerserie mit 90:86. Der Mannschaftspunkt für das ringbeste Team ging auch den Gegner, der hier am Ende mit ganzen drei Zählern in Front lag. In der zweiten Begegnung des Tages verlor Lich zuhause gegen Wehen knapp mit 2:3 Punkten.

Tabelle: 1. Momberg (14:6/ 5771/8:0), 2. Wehen (13:10/ 7241/6:4), 3. Lich (13:7/5734/ 4:4), 4. Marburg (11:9/5761/ 4:4), 5. Kölschhausen (10:15/ 7087/4:6), 6. Hüttenberg (2:18/5563/0:8).