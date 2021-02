Lsbh verzichtet auf Präsenz

Jetzt teilen:

WETZLAR - Mit Blick auf die weiterhin angespannte Corona-Lage haben sich der Landessportbund Hessen (lsbh), seine Bildungsakademie und die Sportjugend Hessen dazu entschlossen, bis Ende Februar auf Bildungsveranstaltungen in Präsenzform zu verzichten - auch wenn diese laut Verordnung möglich wären. "In der derzeitigen Phase der Pandemie und mit Blick auf die auftretenden Virus-Mutationen sind wir der Auffassung, dass Kontakte wo immer möglich vermieden werden sollten. Die Gesundheit hat jetzt Priorität", so Heinz Zielinski, für Bildung zuständiger lsbh-Vizepräsident. Mit den ersten Ausbildungsseminaren soll voraussichtlich im März und unter Einhaltung strenger Hygienekonzepte begonnen werden. Die neuen Termine finden Angemeldete und Interessierte unter www.bildungsportal-sport.de.