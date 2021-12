Meister mit Weißer Weste

Jetzt teilen:

Die Luftgewehr-Schützen des SV Steindorf haben sich mit einem 5:0-Heimsieg zum Saisonabschluss gegen Erdbach - und damit einer Weißen Weste - die Meisterschaft in der Bezirksliga Lahn-Dill gesichert. Absteigen in die Kreisklasse Dillenburg muss Schlierbach, das Hüttenberg mit 0:5 zuhause unterlag. Biskirchen beendete die Runde mit einem 4:1 Auswärtserfolg in Werdorf. Neben dem Titelgewinn ging auch die beste Einzelwertung an teindorf. Katrin Grabowski erzielte einen hervorragenden Wettkampfschnitt von 394,2 von 400 möglichen Ringen und erhielt dafür einen Pokal. Zweiter wurde der Biskirchener Nils Knapp (390,8) vor Peter Neumann (386,0) vom SV Erdbach. Das Foto zeigte die Steindorfer Meister (v. l.) Katrin Grabowski, Jonas Neidhart, Sarah Sprehn, Nicolas Gatz, Steven Schroth und Tobias Grabowski.

pff/Foto: Dieter Pfeiffer