Mittelfeldplatz zum Saisonstart der Braunfelser Golfer

BRAUNFELS - Die erste Herrenmannschaft des Golf-Clubs Schloss Braunfels ist in die Ligaspielbetrieb 2021 gestartet. Zum Auftakt in der Landesliga ging es zum Wiesbadener Golfclub. Da aufgrund des Neun-Loch Platzes und der aktuellen Verordnungen nur in zwei Flights gestartet werden darf, wurde das Ausfeinandertreffen in zwei Blocks absolviert, wobei jedes Team vormittags und nachmittags je vier Spieler auf dem Platz hatte.

Das wechselhafte Wetter, mit zwischenzeitlichem Starkregen sorgte für schwierige Bedingungen am Morgen. Die Braunfelser Vormittagsgolfer waren Leon Reeh mit 71 Schlägen (+3), Finn-Lasse Ernst mit 76 (+8), Björn Bink mit 74 (+6) und Célian Buschmann mit 80 (+12). Auch zum Nachmittag erholte sich das Wetter nicht, als die nächsten vier Schlossstädter auf die Runde gingen. Philipp Witkop benötigte in der Gruppe 75 Schläge (+7) und Maurice Beichert deren 85 (+17). Gregor Sommer und Kevin Weber spielten beide einem 86er-Durchgang (+18). Aufgrund des Streichergebnis kam nur Sommer in die Wertung.

Dies reichte für einen dritten Tabellenrang nach dem ersten Landesliga-Spieltag mit insgesamt 71 Schlägen über Par. Auf Platz eins landete zunächst der Royal Homburger GC 1899 (+ 53), vor dem Wiesbadener Heimatteam (+ 60). Vierter ist der GC Rhein-Wied mit 29 Schlägen Rückstand auf die Braunfelser Mannschaft. Auf dem letzten Rang landete vorerst der GC Waldbrunnen mit 121 Schlägen über Par.

Nun heißt es für die Braunfelser Herren, das Training aufzunehmen und am nächsten Spieltag am 30. Mai im Golfclub Rhein-Wied die nötigen Schläge einzusparen.