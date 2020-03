Mut- und Mitmachkolumne als tägliches Bewegungsangebot

Übungen wie diese wird Carmen Dikomeit ab der morgigen Ausgabe täglich zum Nachmachen im Gießener Anzeiger anbieten. Archivfotos: Dikomeit

GIESSEN (red). Vielleicht kennen Sie das Gesicht von Carmen Dikomeit vom Sport. Aus dem Gesundheitssport, von solchen Dingen wie Nordic Walking, Pilates, Yoga für den Rücken, Beckenboden, Präventions- oder Rehabilitationssport. Oder aus diversen Zeitungen oder dem Hessischen Fernsehen. Zusammen mit dem Gießener Anzeiger macht sie Ihnen, liebe Leser, folgendes Angebot:

Aktuell sind ja alle Außer-Haus-Sportangebote nicht möglich. Und hier möchte ich ins Spiel kommen. Gerne würde ich Ihnen täglich eine kleine Übung präsentieren, die Sie leicht und unproblematisch zu Hause selbst durchführen können. Ich bin überzeugt, dass es Ihnen guttun wird. Mir persönlich geht es immer gut, wenn ich das Gefühl habe, selbst etwas für mich tun zu können. Ja, es ist Corona-Zeit. Genau auch deswegen. Wir sollten Corona nicht allzu viel Macht geben. Ist nicht immer leicht ...

Wir starten ab dem morgigen Mittwoch. Sie wissen vermutlich selbst, wie wichtig Bewegung für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit ist. Und ja, auch moderate Bewegung ist gut. Sehr gut, wenn sie regelmäßig durchgeführt wird. Wahrscheinlich könnten Sie dies auch in Eigenregie durchführen. Da ist nur das Problem des inneren Schweinehundes, den wir alle nur zu gut kennen. Und manchmal fällt einem just in dem Moment, in dem man eigentlich Sport machen wollte ein, dass die Fenster geputzt werden müssen. Ganz dringend sogar. Oder dass der Steuerberater noch auf Unterlagen wartet. Oder, oder, oder ...

Für die Übungen, die ich Ihnen ab morgen präsentieren werde, brauchen Sie keine besondere Ausrüstung. Alle Vorschläge sind direkt und unkompliziert nachzumachen. Ob von zu Hause aus oder in einer kurzen bewegten Pause am Arbeitsplatz. Alle vorgestellten Übungen werden in wenigen Minuten absolviert. Wer mag, kann dann die einander ergänzenden Trainingseinheiten am Wochenende oder wann auch immer, zusammensetzen und hat damit sein eigenes individuelles Programm.

Ich freue mich wirklich sehr auf unser gemeinsames Training.

Herzlichst, Ihre Carmen Dikomeit