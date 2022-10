Netz schießt haarschart an DM-Medaille vorbei

Jetzt teilen:

WETZLAR - Nur hauchdünn hat der Hohensolmser Klaus Netz, der für den SV Eisemroth startet, die Medaillenränge bei der Deutschen Meisterschaft im Auflageschießen in Hannover verpasst. In der Seniorenklasse IV des Wettbewerbs Sportgewehr Auflage 100 Meter fehlten dem amtierenden Vizehessenmeister am Ende nur vier Zehntel zur Bronzemedaille. Mit Serien von 104,9 sowie 104,7 und 103,6 Ringen kam er auf 313,2 Zähler hinter dem drittplatzierten Ernst Kirchner (313,6) vom SV Ober-Roden. Sein Vereinskollege Willi Blieder belegte in der Seniorenklasse IV mit 313,7 Ringen einen sehr guten achten Platz.

In der Disziplin Sportgewehr Auflage 50 Meter kam Willi Blieder mit 303,8 Ringen bei den Senioren IV auf den 39. Rang, Renate Netz, ebenfalls aus Eisemroth, wurde mit 302,1 Ringen Zwölfte bei den Seniorinnen IV.

Klaus Netz trat auch im Wettbewerb Freie Pistole Auflage 50 Meter an und belegte dort in der Seniorenklasse IV, hier gibt es keine Klasse V, mit 241 Ringen den 61. Rang.

Ergebnisse SV Steindorf

Sportgewehr Auflage 50 m

Senioren III Mannschaft: 15. Steindorf (911,9 Ringe), 22. Steindorf II (907,6).

Senioren IV: 30. Bernd Rathschlag (305,1), 59 Dieter Maar (298,3).

Seniorinnen IV: 14. Inge Zitterbart (301,6).

Senioren V: 14. Ernst Schroth (307,6), 24. Olaf Ackermann (306,0) und 43. Wilfried Bluhm (300,3).

Sportgewehr Auflage 100 m

Seniorinnen IV: 9. Inge Zitterbart (310,3).