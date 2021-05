Neue Ziele braucht der Schütze

Felix Hollfoth lebt in DorlarFür den SV Lahnau zeigt er mit der Schnellfeuer-Pistole sein Können, zudem geht er mit der Luftpistole in der Oberliga für seinen Verein an den Start. Im Alter von etwa sieben Jahren startete er - zunächst mit dem Gewehr - seine LaufbahnDer Schüler der Goetheschule in Wetzlar legt in diesem Jahr sein Abitur ab. Anschließend möchte er etwas in Richtung Naturwissenschaft studierenIn seiner Freizeit fährt der 18-Jährige gerne Fahrrad, geht ins Fitness-Studio oder spielt Fußball. (tis)