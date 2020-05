Ohne Stangen bei der Stange bleiben

Vom Training an Geräten – wie hier in der Kölner Sporthochschule – können die heimischen Turner bislang noch nur träumen ... und müssen sich zwischen Hoffen und Bangen auf die Wiedereröffnung der Hallen anderweitig fit halten. (Foto: Imago)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/HINTERLAND - Versammlungsverbot, Abstand halten, Hygieneregeln und geschlossene Hallen – die Corona-Krise trifft auch das Turnen hart. Und insbesondere das an Geräten und auf Untergründen, die nicht mal eben unter freien Himmel aufgebaut und ständig desinfiziert werden können. Mitte April hat sich der Turngau Lahn-Dill dazu entschlossen, „alle Veranstaltungen, Übungsleiterfortbildungen und Wettkämpfe bis zum Beginn der Sommerferien abzusagen bzw. auf unbestimmte Zeit zu verschieben“. Der Turngau Oberlahn-Eder hat alle Veranstaltungen bis 30. Juni abgesagt. Was bedeutet das nun für die lokale Turnerschaft? Ist sie zur abwartenden Untätigkeit verdammt oder gibt es vielleicht doch Mittel und Wege, sich fit zu halten und zumindest ansatzweise zu rüsten für die Zeit danach?

Am 21. April legte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sogenannte „zehn Leitplanken zum Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben“ vor. Auf Basis dieser Leitplanken (1. Distanzregeln einhalten, 2. Körperkontakte müssen unterbleiben, 3. Mit Freiluftaktivitäten starten, 4. Hygieneregeln einhalten, 5. Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen, 6. Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen, 7. Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen, 8. Trainingsgruppen verkleinern, 9. Angehörige von Risikogruppen besonders schützen, 10. Risiken in allen Bereichen minimieren) haben inzwischen sämtliche Verbände spezifische Übergangsregeln für ihre Sportarten entwickelt.

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Stufen

So hatte auch der Deutsche Turnerbund (DTB), der eine stufenweise – zunächst „im Frischluftbereich“, im nächsten Schritt dann auch wieder in der Halle – Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs unter Einhaltung der gebotenen Regeln vorgeschlagen. Dass nun die Politik mit den am Mittwoch auf der Corona-Konferenz beschlossenen Lockerungen, die Training im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel in Kleinstgruppen, wieder erlaubt, diesen Weg eingeschlagen hat, nährt auch die Hoffnung der heimischen Turner, dass sie bald wieder an die Geräte gehen können. Folgend eine Satusabfrage bei den heimischen Turngauen und einigen Vereinen, die wettkampfmäßiges Turnen anbieten.

„Momentan finden alle unsere Wettkämpfe und Breitensportveranstaltungen nicht statt“, sagt Roland Samsel, Vizepräsident und Sprecher des Turngaus Lahn-Dill (TGLD). Denn das sei mit Masken und zwei Meter Abstand einfach „nicht vorstellbar, weil auch der Spaß auf der Strecke bleibt“. Und das Gerätturnen ohne Zugang zu den Hallen, in denen sich die entsprechenden Geräte befinden, sei erst recht unmöglich. „Es gibt bei vielen unserer Vereine Video-Angebote sowie hin und wieder Wanderungen und Fahrradtouren alleine oder zu zweit. Das ist das Einzige, was wir derzeit machen können“, hofft Samsel jedoch, dass bald „ein wie auch immer gearteter Turnbetrieb auch im Breitensport sowie gesellschaftliche Veranstaltungen wie etwa das Bergturnfest in Greifenstein, über das im Juni entschieden wird, wieder möglich sein werden.“ Denn dies dürfe „nicht hinten runter fallen“, weist Samsel darauf hin, dass „die Leute nunmal in die Vereine kommen, um Sport in Gemeinschaft zu treiben“. Dieser soziale Effekt werde seiner Ansicht nach von der Politik oft unterschätzt.

„Ich nehme an, für die Profis und Semiprofis wird es schon eher Lösungen geben, damit die Leistungssportler wieder an die Geräte dürfen“, glaubt der Vizepräsident des TGLD, der jedoch die vom DTB vorgeschlagenen Übergangsregelungen für „nur bedingt durchführbar“ hält. „Das wird schon schwer für die kleineren Vereine, wohingegen es die größeren wohl über die Bühne bekommen könnten“, vermutet Roland Samsel.

Der Turngau Oberlahn-Eder hatte bereits am 1. April die für 16. Mai geplante Showtanz-Matinee „Kids in Motion“ abgesagt – einer der Höhepunkte des Jahres in den Sportkreisen Marburg-Biedenkopf und Frankenberg. Es folgten alle Veranstaltungen bis zum 30. Juni, darunter Gaukinder- und -kleinkinderturnfest, die am 20./21. Juni in Gladenbach stattgefunden hätten. Noch Hoffnung hat die 1. Turngau-Vorsitzende Walpurga Scheiblechner hinsichtlich der für den Spätsommer anberaumten Veranstaltungen, das Bergturnfest auf dem Dreimärker bei Weifenbach am 6. September und die am 29. August beginnenden Gerätturnwettkämpfe auf Gau- und Bezirksebene. „Solange die Bürgerhäuser und Sporthallen noch geschlossen sind, sollten die Vereine versuchen, Training und Sport mit viel Fantasie möglich zu machen“, appelliert die Turngauvorsitzende.

Der TV Hartenrod wäre am 2. Mai Gastgeber der TGM/TGW-Hessenmeisterschaften gewesen. Der Verein aus dem Hinterland spielt bei den Turnergruppenmeisterschaften mit turnerischen und leichtathletischen sowie Disziplinen wie Schwimmen, Tanzen, Orientierungslauf und Singen auf Landes- und Bundesebene traditionell eine bedeutende Rolle. Nachdem der Trainingsbetrieb beim TVH in den letzten Wochen komplett stillstand, geht der 2. Vorsitzende Torsten Seitz, auch Turngau-Fachbereichsleiter Allgemeines Turnen, davon aus, „dass wir ab Montag in Kleinstgruppen im Freien trainieren können“, was freilich genauer Abstimmung bedürfe, „weil wir uns den Kunstrasenplatz mit dem Sportverein Rot-Weiß teilen“. Seitz hofft, „dass wir in 14 Tagen auch wieder in die Hallen dürfen, insbesondere die Kinder, sonst rosten die ja ein“.

Einer der größeren mittelhessischen Vereine ist die KTV Wetzlar, die sich als „älteste, bestehende Kunstturnvereinigung Deutschlands“ dem leistungsorientierten Turnen der Jüngsten verschrieben und mit Arne Heinz und Marie Lederer zwei Bundeskaderathleten in ihren Reihen hat. Zudem fungiert der Verein als Träger des HTV-Stützpunkts in der Domstadt und betreibt in enger Zusammenarbeit mit der August-Bebel-Schule die vom DTB geförderte Turntalentschule. Damit hat der Verein „Top-Möglichkeiten. Wir könnten uns gut an die Abstands- und Hygieneregeln halten, Einzelbetreuung und auch Training in Kleinstgruppen gewährleisten“, sagt Tino Heinz, KTV-Fachwart für den männlichen Bereich. Die Übungsleiter, allen voran die hauptamtliche Trainerin Svetlana Ivanova, geben sich große Mühe, die Kinder „bei der Stange“ und fit zu halten. „Sie hat die Gruppen etwas umstrukturiert und macht jeden Tag jeweils zwei bis drei Stunden vormittags und nachmittags gemeinsames Training per Videokonferenz“, glaubt Heinz, dass die zwischen sechs und elf Jahre alten Nachwuchsturner weniger die Lust verlieren, wenn sie in bis zu sechs Kids umfassenden Gruppen turnen – wenn auch nicht an den gewohnten Geräten: „Die Kinder machen begeistert mit und machen sogar eigene Videos.“

Sportliches Aushängeschild der mittelhessischen Turnszene war über Jahre die KTV Obere Lahn. Der Deutsche Mannschaftsmeister von 2018 wollte nach dem Erstligarückzug und letztjährigen Abstieg aus der 2. Bundesliga den direkten Wiederaufstieg in Angriff nehmen. „Ich bin gerade aus dem Garten hochgeeilt und warte auf das Statement von Frau Merkel. Denn auch bei uns macht sich eine gewisse Unruhe breit. Die Sportler würden allzu gerne wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen“, brannte KTV-Sportwart Albert Wiemers am Mittwochnachmittag auf die neuesten politischen Vorgaben zur Lockerungen der Corona-Regelungen. Nach den Verlautbarungen der Bundeskanzlerin war ihm klar, dass sich an den Rahmenbedingungen für das Gerätturnen kaum etwas geändert hat. „Wir werden jetzt aber natürlich Outdoor-Training machen. Kraft, Koordination und Ausdauer kann man draußen besser trainieren als in der Halle“, meint Wiemers und ergänzt mit einem – nicht ganz ernst gemeinten – Rückgriff auf die Sportgeschichte: „Friedrich Ludwig Jahn hat mit dem Turnen auch auf der Hasenheide angefangen“. Das Training in den vergangenen Wochen beschränkte sich weitgehend auf die Aufrechterhaltung der Fitness. Alle KTV-Trainer gaben ihren Schützlingen Programme für ein individuelles Videotraining zuhause an die Hand. „Aber natürlich kannst du daheim keine Bodenübung machen, ich glaube, so ein großes Wohnzimmer hat keiner“, flachst der KTV-Sportwart. Für Abwechslung sorgte bei den Turnerinnen über Ostern ein Handstandwettbewerb. „Fünf Mädels haben zehn Drehungen hintereinander hingekriegt“, verrät Wiemers, „das haben sie in der Halle nie geschafft“.

Insbesondere für die Turner der ersten Männermannschaft wäre es wichtig, bald wieder an die Geräte im Trainingsraum in der Lahntalschule zu dürfen. Der erste Wettkampf in der 3. Bundesliga Nord steht für den 19. September im Terminplan. Gegner wäre in Biedenkopf das Team des TZ Bochum-Witten. Albert Wiemers befürchtet aber, dass „die Saison 2020 ins Wasser fällt. Es gab vor kurzem eine Abfrage der Deutschen Turn-Liga, welche Mannschaften derzeit trainieren können – es war fast keine. Und eins ist klar, du kannst nicht, ohne trainiert zu haben, einen Wettkampf bestreiten. Denn dann bist du ganz schnell an der Stelle, an der es gefährlich wird“.