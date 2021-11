Padel-Tennis: Eine Sportart, die rasend schnell wächst

Den Gegner im Visier, die Wand im Rücken, den Partner an der Seite - im Padel-Tennis ist alles nah beieinander. Denn es wird in einem Käfig aus Glas- und Drahtgitterelementen gespielt. Drei bis vier Meter hohe Wände grenzen das 20 mal 10 Meter große Spielfeld ab und werden in das Spiel einbezogen. Ein Mittelnetz trennt die Kontrahenten in dem klassischen Doppelsport. Der Bodenbelag besteht meist aus Kunstrasen, der zusätzlich mit feinem Quarzsand ausgestreut wird. Es kann aber auch auf porösem Beton oder Zement gespielt werden. Die Schläger ähneln einem Paddel. Der Kopf weist keine Bespannung auf, sondern besteht aus einer soliden Fläche, die aus Gründen der Gewichtsersparnis durchlöchert ist. Das Material ist eine leicht elastische Schaumstoff-Gummi-MischungDer Schlägergriff darf maximal 20 Zentimeter lang sein. Spielregeln und Zählweise sind beim Padel mit denen im Tennis nahezu identisch.

Entstanden ist Padel Ende der 1960er Jahre in MexikoAls Begründer gilt ein gewisser Enrique CorcueraErzählt wird, dass er einen Tennisplatz im Garten bauen wollte, aber zu wenig Platz hatte und daher die Mauern einbezogen hat. Anfangs bestanden die Schläger komplett aus Holz. Von Mexiko aus eroberte Padel zuerst Lateinamerika aus und kam über Argentinien nach Spanien. Vor allem in den beiden letztgenannten Ländern ist Padel extrem populär. Auf den ersten 70 Plätzen der Weltrangliste befinden sich 40 Spanier. Es gibt Turniere, eine World Tour, Europa- und WeltmeisterschaftenAußerdem laufen Bestrebungen, Padel-Tennis in acht bis zwölf Jahren olympisch zu machen.