Pétanque im LSB: Eine ruhige Kugel schieben war gestern

Pétanque ist eine Variante des Boule. Boule ist der Oberbegriff für Zielwurfspiele mit Eisenkugeln, die Menschen jeden Alters meist auf öffentlichen Plätzen betreiben. Es geht auf die alten Römer zurück. In Frankreich wurde es im 14. Jahrhundert verboten, weil es den Königen ein Dorn im Auge war, dass ihre Untertanen dem beliebten Boulespiel frönten, anstatt den Umgang mit Pfeil und Bogen zu üben.

Geschichte: Pétanque gibt es erst seit 1907. Die Bezeichnung stammt vom provenzalischen Ausdruck "ped tanco", was so viel wie "mit geschlossenen Füßen" bedeutet. Der Legende nach hatte sich ein französischer Spitzenspieler beim Boulespielen - dort werden die Kugeln mit Anlauf geworfen - verletzt und konnte nicht mehr laufen. Er wollte aber weiter spielen. Also zog er einen Kreis, aus dem heraus auch alle seine Mitspieler agieren mussten.

Regeln: Gespielt wird Pétanque als Tête à Tête (2 Einzelspieler mit jeweils 3 Kugeln), als Doublette (2 Mannschaften à jeweils 2 Spieler mit je 3 Kugeln) oder als Triplette (2 Mannschaften à jeweils 3 Spieler mit je 2 Kugeln). Ein Spieler der beginnenden Mannschaft (wird ausgelost) zieht auf dem Boden einen Kreis mit einem Durchmesser von 35 bis 50 Zentimeter. Aus ihm heraus wirft ein Spieler die Zielkugel, das Cochonnet (deutsch: Schweinchen), 6 bis 10 Meter weit. Ihre Position darf während des Spiels durch Wegschießen mit einer Wurfkugel verändert werden, aber nie näher als 3 Meter oder weiter als 20 Meter vom Wurfkreis entfernt liegen.

So gewinnt man: Ein Spieler der Startmannschaft wirft eine Kugel möglichst nahe an das Schweinchen. Dann ist das andere Team an der Reihe. Diese spielt so lange, bis eine ihrer Kugeln näher an der Zielkugel liegt als diejenige der gegnerischen Mannschaft. Dann wechselt das Wurfrecht. Wenn alle Kugeln gespielt sind, ist der Durchgang beendet, und die Punkte werden gezählt. Die Mannschaft, deren Kugel dem Schweinchen am nächsten liegt, erhält einen Punkt. Hat sie 2 oder mehr Kugeln näher als der Gegner, bekommt sie 2 oder mehr Punkte. Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst 13 Punkte erreicht hat. (woo)